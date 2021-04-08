Фолиньо и Ноусен перешли в «Торонто» по итогам трехстороннего обмена с участием «Коламбуса» и «Сан-Хосе»

Теги переходы Торонто Коламбус Сан-Хосе НХЛ Ник Фолиньо Стефан Ноусен Хоккей

«Торонто», «Сан-Хосе» и «Коламбус» совершили трехсторонний обмен, главной фигурой в котором был капитан «мундиров» Ник Фолиньо

33-летний игрок в итоге перешел в «Лифс» транзитом через «Шаркс». Кроме того, в канадском клубе оказался 28-летний форвард Стефан Ноусен.

При этом кэпхит Фолиньо (5,5 миллиона долларов) оказался разделен между тремя командами – 2,75 млн удерживает «Коламбус», по 1,375 – «Сан-Хосе» и «Торонто». Срок контракта игрока истекает после завершения сезона. 

«Блю Джекетс» получили в сделке выбор «Лифс» в 1-м раунде драфта НХЛ-2021 и 4-м раунде драфта-2022. 

«Шаркс» достался пик «Торонто» в 4-м раунде драфта-2021. 

Фолиньо в текущем сезоне набрал 16 (7+9) очков в 42 матчах при общей полезности «-3».

Ноусен в этом сезоне провел 5 матчей.

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