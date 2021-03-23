Хартикайнен о зарплатах легионеров «Салавата»: «Мы много зарабатываем, но в то же время делаем результат»

Форвард поделился мнением о зависимости команды от звена легионеров, в котором также выступают и .

«Конечно, тяжело выиграть Кубок Гагарина, если одно звено забивает большую часть голов. Вы видели, как «Ак Барс» сосредоточился на том, чтобы выключить нашу тройку. Нам нужно больше ребят, которые бы вели за собой и приносили победы.

Давят ли разговоры о том, что легионеры «Салавата» съедают почти половину бюджета клуба? Если тебе много платят, тебе надо очень хорошо играть. Мы много зарабатываем, но в то же время делаем результат. Давление всегда чувствуется, но я особо не думаю о деньгах – только о победе.

В нашем звене с Гранлудом и Манниненом каждый может забить и отдать, создать помеху вратарю. Наша рабочая этика вышла на новый уровень, каждый из нас готов сделать все для победы в каждом матче.

Сейчас я больше владею шайбой в углах, больше разыгрываю ее. Если посмотреть статистику, у меня в этом году было больше передач, чем в прошлых сезонах. Это главная перемена – я больше веду игру, раздаю передачи, мне это нравится.

Раньше Линус Умарк раздавал передачи, а я больше забивал, сейчас у меня больше обязанностей с шайбой», – рассказал Хартикайнен.

«Салават» потратит 390 млн рублей на легионеров в следующем сезоне. Потолок зарплат – 900 млн

У Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда 0 голов в 4 матчах серии с «Ак Барсом»