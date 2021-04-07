Николай Лемтюгов: «Про наркотики в крови Емелина – полнейшая чушь. Казань начала информационную войну»

Бывший нападающий «Авангарда» прокомментировал информацию о следах наркотических веществ в анализах защитника омского клуба .

Ранее стало известно, что у хоккеиста обнаружили следы опиатов и каннабиоидов.

«Про наркотики в крови Алексея Емелина – это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош. Это большая игра», – написал Лемтюгов в твиттере.

В ответ на комментарий о том, что факт обнаружения следов наркотических веществ подтвердило МВД, Лемтюгов написал: «Расценивайте мой твит, как хотите! Но все по фактам, которые я знаю!».

Емелин был госпитализирован после первого матча с в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

Сообщалось, что у него диагностировали острую и подострую печеночную недостаточность. Он был доставлен в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Капитан «Авангарда» попал в больницу – у него проблемы с печенью. Диагноза все еще нет, но обсуждают даже трансплантацию