Капризов набрал 3 очка за матч третий раз в сезоне. Это рекорд «Миннесоты» среди новичков

обыграла в матче регулярного чемпионата (8:3).

Нападающий «Уайлд» отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.

Российский хоккеист третий раз в сезоне набрал три очка за игру, он первый новичок в истории клуба в истории, кому удалось подобное.

Также Капризов установил клубный рекорд среди новичков, в восьмой раз в сезоне набрав за игру два очка или более.

Всего у 23-летнего форварда теперь 34 очка (16+18) в 38 матчах. Его подробная статистика – здесь.