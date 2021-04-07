Капризов набрал 3 очка за матч третий раз в сезоне. Это рекорд «Миннесоты» среди новичков

Теги Миннесота НХЛ рекорды Кирилл Капризов Хоккей

«Миннесота» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:3).

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.

Российский хоккеист третий раз в сезоне набрал три очка за игру, он первый новичок в истории клуба в истории, кому удалось подобное.

Также Капризов установил клубный рекорд среди новичков, в восьмой раз в сезоне набрав за игру два очка или более.

Всего у 23-летнего форварда теперь 34 очка (16+18) в 38 матчах. Его подробная статистика – здесь.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья