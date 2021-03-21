КХЛ перенесла начало первого матча финала Кубка Гагарина из-за «Формулы-1». «Матч ТВ» покажет оба события

в прямом эфире покажет Гран-при Италии и первый финальный матч Кубка Гагарина 18 апреля.

«Вторая гонка сезона в «Ф-1» начнется в 16:00 по Москве, а стартовое вбрасывание в финале будет произведено в 18:00.

Изначально гонка, которую «Матч ТВ» в рамках заключенного контракта обязан показать в прямом эфире, и хоккей пересекались по времени.

Но, учитывая высокий зрительский интерес к обоим событиям, КХЛ по просьбе основного вещателя перенесла начало первого матча финала.

Это позволит зрителям увидеть в прямом эфире и «Формулу-1» с участием российского пилота Никиты Мазепина, и старт главной хоккейной серии сезона в », – говорится в заявлении телеканала.