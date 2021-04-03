Игроки «Флориды» вышли на раскатку в свитерах с фамилиями на русском языке в честь 500-го матча Бобровского

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«Флорида» поздравила вратаря Сергея Бобровского с достижением отметки 500 матчей в НХЛ перед игрой с его бывшим клубом «Коламбусом» (5:2).

Юбилейная для россиянина игра состоялась еще в прошлом сезоне, но тогда церемонию не успели провести из-за начавшейся пандемии и отмены окончания регулярного чемпионата. 

На видеокубе арены был показан ролик с лучшими моментами карьеры вратаря, партнеры сделали ему памятные подарки, а также вышли на раскатку в свитерах с номером 500 и фамилиями, написанными на русском языке. 

«Было очень здорово. Сегодняшний день был особенным – с того самого момента, когда я вошел в раздевалку и увидел, что имена всех ребят написаны на русском, а они пытаются разобраться с написанием своих фамилий. Ну и далее со всеми остановками.

Я наслаждался каждым моментом этого особенного вечера. Я очень ценю усилия клуба и всех партнеров и однозначно запомню этот день надолго», – сказал Бобровский, отразивший 44 броска и ставший первой звездой матча. 

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