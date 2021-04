Игроки «Флориды» вышли на раскатку в свитерах с фамилиями на русском языке в честь 500-го матча Бобровского

поздравила вратаря Сергея Бобровского с достижением отметки 500 матчей в перед игрой с его бывшим клубом (5:2).

Юбилейная для россиянина игра состоялась еще в прошлом сезоне, но тогда церемонию не успели провести из-за начавшейся пандемии и отмены окончания регулярного чемпионата.

На видеокубе арены был показан ролик с лучшими моментами карьеры вратаря, партнеры сделали ему памятные подарки, а также вышли на раскатку в свитерах с номером 500 и фамилиями, написанными на русском языке.

«Было очень здорово. Сегодняшний день был особенным – с того самого момента, когда я вошел в раздевалку и увидел, что имена всех ребят написаны на русском, а они пытаются разобраться с написанием своих фамилий. Ну и далее со всеми остановками.

Я наслаждался каждым моментом этого особенного вечера. Я очень ценю усилия клуба и всех партнеров и однозначно запомню этот день надолго», – сказал Бобровский, отразивший 44 броска и ставший первой звездой матча.

Proud to celebrate you tonight, Bob! Here’s a few people who love you ❤️ pic.twitter.com/TWI6PFpDJ5

Tonight’s warmup threads 🔥



Every player’s nameplate will reflect their last name written using the Cyrillic alphabet! pic.twitter.com/vksWAfxPHx