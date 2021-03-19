Василевский выиграл 12-й матч подряд, побив рекорд «Тампы». До рекорда НХЛ – 2 победы

Вратарь отразил 16 бросков из 17 в матче чемпионата с «Далласом» (2:1) и был признан первой звездой.

Россиянин одержал 12-ю победу подряд, побив рекорд «Лайтнинг», установленный его бывшим сменщиком Луи Доминге в сезоне-2018/19.

Рекорд лиги – серия из 14 выигранных матчей – принадлежит Сергею Бобровскому (экс-«Коламбус», сезон-2016/17), а также (2013/14), (1992/93) и Тайни Томпсону (1929/30).

В этом сезоне Василевский одержал 21 победу в 25 играх и по-прежнему лидирует по этому показателю среди голкиперов.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.