Вячеслав Фетисов: «Овечкин может побить рекорд Гретцки. Главное – желание и стремление»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о шансах нападающего побить рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

В матче с «Айлендерс» (3:1) Овечкин забросил 718-ю шайбу в чемпионатах и вышел на чистое 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя достижение Фила Эспозито (717). До идущего на 5-м месте Марселя Дионна (731) – 13 голов. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин – молодец, будем болеть за него, чтобы он побил все рекорды, которые там остались. Непростая задача, конечно.

Будем надеяться, что все у него получится. Как высоко он будет в топе – все зависит от него. Если он захочет, то все сможет.

Овечкин может побить неприкасаемый, на первый взгляд, рекорд Гретцки. Главное – это желание и стремление», – сказал Фетисов.

Овечкин – машина: забросил 718-ю шайбу в регулярках и обошел Эспозито, выбил 1300 очков в НХЛ