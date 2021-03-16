Овечкин стал третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» (3:1). Гол стал для него 718-м в чемпионатах НХЛ. Он вышел на чистое 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя Фила Эспозито (717).

Вторая звезда – форвард «Колорадо» Назем Кадри, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Анахаймом» (8:4).

Первой звездой признан вратарь «Миннесоты» Каапо Кяхкенен. 24-летний финн сделал второй шатаут в НХЛ, отразив 31 бросок по своим воротам в матче с «Аризоной» (3:0). Победа стала для него 9-й подряд.