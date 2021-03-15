Роман Ротенберг о смерти Файзутдинова: «Выражаем соболезнования семье Тимура. ФХР окажет ей финансовую поддержку»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал смерть капитана клуба Париматч Молодежной хоккейной лиги МХК «Динамо» Санкт-Петербург Тимура Файзутдинова.

Он умер в реанимации в ярославской больнице после попадания шайбы в голову в матче Кубка Харламова.

«Мы выражаем соболезнования семье Тимура, его родным и близким, хоккейному клубу (Санкт-Петербург).

Федерация хоккея России окажет финансовую поддержку его семье», – сказал Ротенберг.

19-летний игрок молодежной лиги умер после трех дней в больнице. Ему в голову попала шайба