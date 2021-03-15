Роман Ротенберг о смерти Файзутдинова: «Выражаем соболезнования семье Тимура. ФХР окажет ей финансовую поддержку»

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал смерть капитана клуба Париматч Молодежной хоккейной лиги МХК «Динамо» Санкт-Петербург Тимура Файзутдинова. 

Он умер в реанимации в ярославской больнице после попадания шайбы в голову в матче Кубка Харламова. 

«Мы выражаем соболезнования семье Тимура, его родным и близким, хоккейному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург).

Федерация хоккея России окажет финансовую поддержку его семье», – сказал Ротенберг.

19-летний игрок молодежной лиги умер после трех дней в больнице. Ему в голову попала шайба

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