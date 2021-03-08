Сергей Толчинский: «Ковальчук очень здорово усилил «Авангард». Он крутой человек, игрок, настоящая легенда»

Теги Авангард Илья Ковальчук КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился мнением о форварде команды Илье Ковальчуке.

– Когда Илья Ковальчук перешел в «Авангард», как это отразилось на вашем игровом времени, лидерстве в команде?

– Мы все почувствовали, какой он крутой человек, игрок и вообще настоящая легенда.

Он очень помог улучшить атмосферу в раздевалке. Пошутить может, подбадривает, советует.

Я думаю, что команде его приход пошел на пользу. Да и я играю с Ильей в одной тройке. Ковальчук очень здорово усилил «Авангард», – сказал Толчинский.

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