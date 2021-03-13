Басков о «Минской лыжне»: «Лукашенко ставит нас не только на лыжи, заставляет разносторонне развиваться»

Глава ФХБ Дмитрий Басков высказался касательно своего участия в «Минской лыжне».

«Лыжи похожи на коньковый бег, а еще и при хороших учителях, таких, как наш глава государства, который ставит нас не только на лыжи, а заставляет нас разносторонне развиваться, ну, мы схватываем, наверное, не на лету, но стараемся», – передает слова Баскова белорусская Tribuna.com со ссылкой на эфир ОНТ.

«Минская лыжня»-2021 прошла в Раубичах. В эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км победила команда президента Беларуси Александра Лукашенко.

Состав команды выглядел следующим образом: Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко, Александр Лукашенко.