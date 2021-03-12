Панарин сыграет с «Бостоном» сегодня. Он пропустил 9 игр «Рейнджерс» после слов Назарова

Нападающий Артемий Панарин вернется в состав «Рейнджерс» в ближайшем матче с «Бостоном», сообщил журналист Винс Меркольяно.
До этого Панарин вышел на тренировку нью-йоркского клуба.
Напомним, что тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году. Форвард на время покинул расположение «Рейнджерс» и пропустил 9 последних матчей.
Со статистикой выступлений Панарина в этом сезоне можно ознакомиться здесь.
Матч «Рейнджерс» с «Бостоном» начнется сегодня в 21:00 по московскому времени.
Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам