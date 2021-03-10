КХЛ переведет «Торпедо» на Запад, если «Адмирал» вернется в лигу в сезоне-2021/22

Теги Торпедо Александр Харламов КХЛ Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов сообщил, что клуб может вернуться в Западную конференцию КХЛ в следующем сезоне.

«У нас не очень сильно получается биться за наше расположение в конференциях. Мы на это не влияем.

Если на следующий год добавится «Адмирал», то нас снова перебросят на Запад.

Мы уже привыкли к своим путешествиям, нам все равно, где выигрывать», – сказал Харламов.

Напомним, весной 2020 года «Адмирал» сообщил о пропуске сезона-2020/21 в КХЛ из-за того, что власти Приморского края приняли решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края из-за коронавируса.

В апреле «Адмирал» проинформировал КХЛ, что намерен вернуться в лигу в сезоне-2021/22.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья