КХЛ переведет «Торпедо» на Запад, если «Адмирал» вернется в лигу в сезоне-2021/22

Генеральный директор сообщил, что клуб может вернуться в Западную конференцию КХЛ в следующем сезоне.

«У нас не очень сильно получается биться за наше расположение в конференциях. Мы на это не влияем.

Если на следующий год добавится «Адмирал», то нас снова перебросят на Запад.

Мы уже привыкли к своим путешествиям, нам все равно, где выигрывать», – сказал Харламов.

Напомним, весной 2020 года «Адмирал» сообщил о пропуске сезона-2020/21 в КХЛ из-за того, что власти Приморского края приняли решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края из-за коронавируса.

В апреле проинформировал , что намерен вернуться в лигу в сезоне-2021/22.