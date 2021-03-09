КХЛ признала 3 ошибки судей в пользу «Авангарда» в матчах с «Автомобилистом». Клуб из Екатеринбурга делал запросы по 7 моментам

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«Автомобилист» опубликовал официальные ответы департамента судейства КХЛ на запросы клуба касательно работы арбитров в третьем и четвертом матчах серии плей-офф с «Авангардом» (1-3).

«Хоккейный клуб «Автомобилист» направил в департамент судейства КХЛ официальные запросы по 7 моментам. Для того чтобы все болельщики смогли составить собственное мнение, мы хотим познакомить вас с текстами официальных запросов клуба и официальных ответов лиги:

Эпизод 1. Матч № 4. Запрос ХК «Автомобилист»: «По нашему мнению в данном эпизоде пропустили симуляцию («рыбку») от Буше. Официальный ответ департамента судейства КХЛ: «Практически всегда, когда клюшка оказывается между ног игрока и совершается подножка (как в данной ситуации), игрок, против которого совершено нарушение, падает на лед как-то неестественно и создается впечатление, что он приукрашивает падение (как в данной ситуации), но это обманчивое впечатление, симуляции нет».

Эпизод 2. Матч № 4. Запрос ХК «Автомобилист»: «По нашему мнению в данным эпизоде пропущена блокировка против Протаповича со стороны Ковальчука. Официальный ответ: «Нарушения нет».

Эпизод 3. Матч № 4. Запрос ХК «Автомобилист»: «По нашему мнению в данным эпизоде пропущена подножка против Хрипунова со стороны Каски. Официальный ответ: «Нарушения нет».

Эпизод 4. Матч № 4. Запрос ХК «Автомобилист»: «По нашему мнению в данным эпизоде пропущена подножка против Макеева со стороны Зернова. Официальный ответ: «Нарушения нет».

Эпизод 5. Матч № 4. Запрос ХК «Автомобилист»: «По нашему мнению в данным эпизоде пропущен удар по рукам против Дацюка со стороны Ковальчука. Официальный ответ: «Пропущен удар клюшкой со стороны игрока «Авангарда».

Эпизод 6. Матч № 3. Запрос ХК «Автомобилист»: «По нашему мнению в данным эпизоде пропущен толчок в спину с нанесением травмы (подозрение на перелом ребра) против Голышева со стороны Готовца. Официальный ответ: «Формально толчок клюшкой был, но это «пятак» и таких моментов бывает много, особенно в плей-офф».

Эпизод 7. Матч № 3. Запрос ХК «Автомобилист»: «По нашему мнению в данным эпизоде пропущен толчок в спину против Дацюка со стороны Емелина. Официальный ответ: «Пропущен толчок клюшкой», – говорится на официальной странице екатеринбургского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

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