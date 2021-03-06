Форвард «Вашингтона» Уилсон дисквалифицирован на 7 матчей за толчок Карло на борт

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Департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал форварда «Вашингтона» Тома Уилсона на 7 матчей в результате слушания по эпизоду матча с «Бостоном» (1:5). 

В первом периоде игрок «Кэпиталс» применил силовой прием к защитнику «Брюинс» Брэндону Карло, из-за чего тот был вынужден завершить матч. Его отправили в больницу, откуда выписали в субботу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.

Департамент наказал игрока за толчок на борт, мотивировав свое решение тем, что Карло находился в уязвимой позиции, а контакт с его головой был прямым и значительным. Также было особо отмечено наличие в послужном списке Уилсона других дисквалификаций и штрафов. 

Эта дисквалификация стала для игрока 5-й с сентября 2017 года и первой после 20-матчевого отстранения перед началом сезона-2018/19 за хит против нападающего «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста. Позже срок наказания в том случае был снижен до 14 матчей. 

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