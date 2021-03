Форвард «Вашингтона» Уилсон дисквалифицирован на 7 матчей за толчок Карло на борт

Департамент безопасности игроков дисквалифицировал форварда на 7 матчей в результате слушания по эпизоду матча с (1:5).

В первом периоде игрок «Кэпиталс» применил силовой прием к защитнику «Брюинс» , из-за чего тот был вынужден завершить матч. Его отправили в больницу, откуда выписали в субботу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.

Департамент наказал игрока за толчок на борт, мотивировав свое решение тем, что Карло находился в уязвимой позиции, а контакт с его головой был прямым и значительным. Также было особо отмечено наличие в послужном списке Уилсона других дисквалификаций и штрафов.

Эта дисквалификация стала для игрока 5-й с сентября 2017 года и первой после 20-матчевого отстранения перед началом сезона-2018/19 за хит против нападающего «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста. Позже срок наказания в том случае был снижен до 14 матчей.

Tom Wilson hits Brandon Carlo up high.



Carlo needs help getting off the ice. pic.twitter.com/RgACye1H7l