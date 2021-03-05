Илья Брызгалов: «В Америке 50 млн человек живут на пособие. Нищих и бомжей здесь тоже полно»

Бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ Илья Брызгалов рассказал о жизни в США.

– Хочу, чтобы прожиточный минимум [в России] был не 12 тысяч рублей. Я не знаю, как на эти деньги можно прожить в любом российском городе.

– Я вот нахожусь в Америке, здесь тоже 50 млн людей живут на пособие. Хотя Америкой все восхищаются. Здесь тоже полно нищих и бомжей. Посмотрите на крупные города.

– Но пособия в США все-таки сопоставимы с суммой, на которую можно прожить?

– Нет. С чего вы взяли, что в Америке ты можешь выжить на 700 долларов? Ты даже себе самую плохую квартиру за эти деньги не сможешь снять.

Как вот ты можешь поступить в университет, если у тебя нет денег? Ты должен показывать выдающиеся результаты по учебе. Но такие и в России могут поступить в университет.

А так в США основная часть населения платит по 70 тысяч долларов в год за обучение, – сказал Брызгалов.