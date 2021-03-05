Илья Брызгалов: «Если Путина свергнут, Навальный начнет отнимать заводы, пароходы. Будет литься кровь»

Бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ Илья Брызгалов, проживающий в США, поделился мыслями о политической ситуации в России.

«Власть в России никогда не менялась бескровно. Я понимаю людей, которые недовольны. Тоже никогда не был поклонником Путина, вы знаете, что я много высказывался. Но что будет дальше?

Все равно сейчас много людей поддерживает Путина, те же силовые структуры, много людей, которые хорошо устроились при нынешней власти. И когда начнут свергать эту власть, она будет сопротивляться, польется кровь. Если ее свергнут, придет Навальный и будет, как сам говорит, бороться с олигархиями. Как? Отнимать все?

Так вот за что бороться? Навальный начнет отнимать заводы, пароходы. Они будут сопротивляться, будет литься кровь. Потом он придет и раздаст эти заводы своим, потому что кто-то должен этим управлять. И опять начнется то же самое. Его приближенные начнут толстеть, а до народа ничего доходить не будет.

Я не знаю, как должно быть. Но я точно знаю, что в случае свержения Путина и его команды ничего для страны в лучшую сторону не изменится. Мы это все уже проходили. В 1917 году скинули сначала царя, потом Временное правительство. Говорили, что построим коммунизм и заживем. Люди жили-жили 70 лет, и ничего хорошего.

Потом опять свергли власть, стали строить капитализм и рыночную экономику. И вновь понимают, что что-то не получается, и люди недовольны. Может быть, люди поняли, поумнели и из-за этого не выходят на улицы? Какая разница, кто будет сидеть, если ничего не меняется.

Если бы была сменяемость власти, то было бы лучше? Может быть. Но посмотрите на раннюю Россию. Огромная страна, разные регионы, разные мировоззрения. Когда власть менялась, Татарстан хотел отделиться, в Чечне была война, на Дальнем Востоке люди сами по себе жили. Тут не понять. Россия – это очень сложный механизм», – сказал Брызгалов.

Брызгалов о Панарине: «Кремлю плевать даже на то, что говорит Навальный. То, что пишет Артемий, ему вообще должно быть до фонаря»