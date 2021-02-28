Василевский – 1-й вратарь в истории «Тампы» с 3 шатаутами подряд

Вратарь отразил все 28 бросков в матче с (2:0).

Россиянин сделал третий шатаут подряд. Ранее он также отразил все броски в матчах с «Далласом» (5:0) и «Каролиной» (3:0).

Василевский стал первым голкипером в истории «Лайтнинг», сделавшим шатауты в трех матчах подряд.

В последний раз он пропускал шайбу 23 февраля в игре с «Каролиной» (4:2). Его сухая серия составляет 200 минут 26 секунд. Рекорд клуба принадлежит Джону Грэму, который в сезоне-2005/06 не пропускал 202:46.