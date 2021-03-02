«Матч ТВ» покажет игру МЧМ-2014 между Россией и Канадой с комментарием Розанова

почтит память скончавшегося сегодня комментатора Юрия Розанова.

Телеканал посвятит журналисту часть программы «Все на Матч!», а также включит в сетку игру Россия – Канада (2:1) за 3-е место МЧМ-2014 с его комментарием, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ».

«Сегодня в 18:35 выйдет программа «Все на Матч!». Первые полчаса будут посвящены Розанову», – сообщили в пресс-службе.

С мая по ноябрь 2019 года Розанов не выходил в эфир из-за рака. Он вновь приступил к работе с ноября 2019 года, продолжая проходить лечение.

Умер Юрий Розанов. Комментатор, под голос которого мы росли…

Юрий Розанов стал комментатором, обойдя возрастной лимит. До этого он выиграл конкурс Первого канала, но вместо поездки на Евро-1996 получил телевизор