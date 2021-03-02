«Матч ТВ» покажет игру МЧМ-2014 между Россией и Канадой с комментарием Розанова

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«Матч ТВ» почтит память скончавшегося сегодня комментатора Юрия Розанова.

Телеканал посвятит журналисту часть программы «Все на Матч!», а также включит в сетку игру Россия – Канада (2:1) за 3-е место МЧМ-2014 с его комментарием, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Матч ТВ».

«Сегодня в 18:35 выйдет программа «Все на Матч!». Первые полчаса будут посвящены Розанову», – сообщили в пресс-службе.

С мая по ноябрь 2019 года Розанов не выходил в эфир из-за рака. Он вновь приступил к работе с ноября 2019 года, продолжая проходить лечение.

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Юрий Розанов стал комментатором, обойдя возрастной лимит. До этого он выиграл конкурс Первого канала, но вместо поездки на Евро-1996 получил телевизор

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