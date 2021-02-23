Михаил Моссаковский: «Сегодня и дальше будем работать в память о Розанове»

Комментатор Михаил Моссаковский почтил память умершего Юрия Розанова.

«Сегодня ушел из жизни наш коллега Юрий Розанов.

Сегодня и дальше будем работать в память о Юрии Альбертовиче – нашем большом друге, которого не стало», – сказал Моссаковский перед матчем «Уфы» и «Урала» в Бетсити Кубке России.

Розанов умер сегодня в возрасте 59 лет.

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Юрий Розанов стал комментатором, обойдя возрастной лимит. До этого он выиграл конкурс Первого канала, но вместо поездки на Евро-1996 получил телевизор