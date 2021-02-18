Макдэвид набрал 40 очков за 22 матча в сезоне НХЛ. За 25 лет быстрее были только Лемье, Ягр и Драйзайтль

Теги Эдмонтон Яромир Ягр Марио Лемье НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:0). 

В активе канадца стало 40 (14+26) очков в 22 матчах. Он достиг этой отметки за такое число матчей во 2-м сезоне подряд. 

Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров, увеличив отрыв от одноклубника Леона Драйзайтля до 6 баллов. 

Начиная с сезона-1995/96 быстрее до 40 очков добирались только 3 игрока – Марио Лемье (дважды – за 15 игр в сезоне-1995/96 и 20 игр в сезоне-2002/03), Яромир Ягр (за 18 игр в сезоне-1995/96) и Драйзайтль (за 21 игру в сезоне-2019/20). 

 
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья