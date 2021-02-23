Шевченко о Панарине: «Депутаты поддержали, но где хоккеисты? Где Радулов, Задоров?»

Журналист Алексей Шевченко поделился мнением об обвинениях в адрес форварда со стороны его бывшего тренера Андрея Назарова.

Назаров в недавнем интервью заявил, что в 2011 году хоккеист, выступавший тогда за «Витязь», после матча в Риге избил 18-летнюю девушку, но дело удалось замять.

« устраивал скандалы с дракой болельщиков, жестами во Владивостоке. Я еще тогда говорил, что его пора убирать из хоккея, потому что незамечание проблемы и динамика показывали, что он скоро начнет убивать и никто с этим ничего поделать не может. Но меня, конечно, не слушали.

А теперь российский хоккей стал жертвой. Пострадал Артемий Панарин. Я тоже не сторонник того, что Панарин кого-то к чему-то призывает, лезет в политику. Но только по одной причине – он не живет в России. Как только он вернется и будет продолжать давать свои интервью, призывать, в инстаграме что-то делать, вопросов не будет. Это его мнение.

Но то, что устроил Назаров, переходит всякую грань. Такого быть не должно. Самыми человечными в этой ситуации оказались депутаты. Свищев и Лебедев неожиданно поддержали Артемия. Но где все друзья Панарина? Где господин Ярушин? Скажи хоть слово. Где они все? Где хоккеисты, которые с Панариным едят один хлеб? Где Радулов? Где Задоров? Сейчас Артемию нужна поддержка. Потому что это ложь.

Слишком много сигналов говорит о том, что это настоящая ложь. Кто надоумил Назарова так выступить? Конечно, это Ларин. Этот стиль изложения, стиль вопросов и приглаженные ответы Назарова – это Ларин. Они придумали.

Вы же видели, что нес в последнее время Назаров, комментируя различные события. Все это в одной упряжке.

Нам в чат пришел этот текст, который потом «Комсомольская правда» опубликовала, неделю назад. Мы не реагировали. Мало ли на каких помойках что пишут. Другая помойка опубликовала перевод, третья якобы опубликовала интервью с Назаровым. В англоязычном тексте говорилось о том, что Панарин якобы хотел изнасиловать девушку, а когда она отказала ему, ударил ее. Эпизод с изнасилованием в российской прессе пропал. Видимо, посчитали слишком жестким.

Это выдуманная история. Нет никаких оснований предполагать, что именно этот эпизод случился. Кроме того, в Латвии все друг друга знают. Такой эпизод в 2011 году скрыть было бы невозможно. Если был арест, то это уже приезд полиции, это какие-то документы, это скандал. Никаких 40 тысяч не было, тогда и евро не было в Латвии.

Опровергать это, это все равно что опровергать, что инопланетяне возглавили «Авангард». Это ложь от начала и до конца. Назаров слетел с катушек.

Артемию желаю выкарабкаться из этой ситуации, держаться.

Сейчас уже можно однозначно говорить, что клуб российской лиги, который предложит работу Назарову – будет самый дебильный клуб», – сказал Шевченко.

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