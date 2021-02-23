Шевченко о Панарине: «Депутаты поддержали, но где хоккеисты? Где Радулов, Задоров?»

Теги Авангард Рейнджерс Александр Радулов НХЛ Андрей Назаров КХЛ Дмитрий Свищев Артемий Панарин Игорь Лебедев Никита Задоров Политика Игорь Ларин Алексей Шевченко Стас Ярушин Хоккей

Журналист Алексей Шевченко поделился мнением об обвинениях в адрес форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина со стороны его бывшего тренера Андрея Назарова.

Назаров в недавнем интервью заявил, что в 2011 году хоккеист, выступавший тогда за «Витязь», после матча в Риге избил 18-летнюю девушку, но дело удалось замять.

«Андрей Назаров устраивал скандалы с дракой болельщиков, жестами во Владивостоке. Я еще тогда говорил, что его пора убирать из хоккея, потому что незамечание проблемы и динамика показывали, что он скоро начнет убивать и никто с этим ничего поделать не может. Но меня, конечно, не слушали.

А теперь российский хоккей стал жертвой. Пострадал Артемий Панарин. Я тоже не сторонник того, что Панарин кого-то к чему-то призывает, лезет в политику. Но только по одной причине – он не живет в России. Как только он вернется и будет продолжать давать свои интервью, призывать, в инстаграме что-то делать, вопросов не будет. Это его мнение. 

Но то, что устроил Назаров, переходит всякую грань. Такого быть не должно. Самыми человечными в этой ситуации оказались депутаты. Свищев и Лебедев неожиданно поддержали Артемия. Но где все друзья Панарина? Где господин Ярушин? Скажи хоть слово. Где они все? Где хоккеисты, которые с Панариным едят один хлеб? Где Радулов? Где Задоров? Сейчас Артемию нужна поддержка. Потому что это ложь.

Слишком много сигналов говорит о том, что это настоящая ложь. Кто надоумил Назарова так выступить? Конечно, это Ларин. Этот стиль изложения, стиль вопросов и приглаженные ответы Назарова – это Ларин. Они придумали.

Вы же видели, что нес в последнее время Назаров, комментируя различные события. Все это в одной упряжке.

Нам в чат пришел этот текст, который потом «Комсомольская правда» опубликовала, неделю назад. Мы не реагировали. Мало ли на каких помойках что пишут. Другая помойка опубликовала перевод, третья якобы опубликовала интервью с Назаровым. В англоязычном тексте говорилось о том, что Панарин якобы хотел изнасиловать девушку, а когда она отказала ему, ударил ее. Эпизод с изнасилованием в российской прессе пропал. Видимо, посчитали слишком жестким.

Это выдуманная история. Нет никаких оснований предполагать, что именно этот эпизод случился. Кроме того, в Латвии все друг друга знают. Такой эпизод в 2011 году скрыть было бы невозможно. Если был арест, то это уже приезд полиции, это какие-то документы, это скандал. Никаких 40 тысяч не было, тогда и евро не было в Латвии. 

Опровергать это, это все равно что опровергать, что инопланетяне возглавили «Авангард». Это ложь от начала и до конца. Назаров слетел с катушек.

Артемию желаю выкарабкаться из этой ситуации, держаться.

Сейчас уже можно однозначно говорить, что клуб российской лиги, который предложит работу Назарову – будет самый дебильный клуб», – сказал Шевченко.

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