КХЛ признала удаление Воронкова ошибочным («Бизнес Online»)

КХЛ признала удаление нападающего «Ак Барса» в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3) ошибочным, утверждает «Бизнес Online».

За две минуты до конца третьего периода 20-летний форвард казанцев был наказан малым штрафом.

Проезжая рядом с Данилом Башкировым, Воронков задел клюшкой игрока уфимцев, после чего тот упал на лед. Арбитры обозначили это удаление как блокировку.

Это удаление использовал, забив победный гол в большинстве на отметке 59:59.

Также КХЛ признала ошибку арбитров еще в двух эпизодах. Они не зафиксировали Родиону Амирову игру высоко поднятой клюшкой и пропустили удар клюшкой от Теему Хартикайнена.

На матче работали главные судьи Сергей Морозов и Иван Фатеев.

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