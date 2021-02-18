КХЛ признала удаление Воронкова ошибочным («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Салават Юлаев судьи КХЛ Теему Хартикайнен Сергей Морозов судья Иван Фатеев Дмитрий Воронков Родион Амиров Данил Башкиров Хоккей

КХЛ признала удаление нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3) ошибочным, утверждает «Бизнес Online».

За две минуты до конца третьего периода 20-летний форвард казанцев был наказан малым штрафом.

Проезжая рядом с Данилом Башкировым, Воронков задел клюшкой игрока уфимцев, после чего тот упал на лед. Арбитры обозначили это удаление как блокировку.

Это удаление «Салават Юлаев» использовал, забив победный гол в большинстве на отметке 59:59.

Также КХЛ признала ошибку арбитров еще в двух эпизодах. Они не зафиксировали Родиону Амирову игру высоко поднятой клюшкой и пропустили удар клюшкой от Теему Хартикайнена.

На матче работали главные судьи Сергей Морозов и Иван Фатеев.

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