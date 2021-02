Волков – 3-я звезда матча с «Флоридой»: первый дубль в НХЛ и «+2» за 09:27

Форвард забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:6) и был признан его 3-й звездой.

Это первый дубль 23-летнего россиянина в лиге. В 9 матчах сезона в его активе стало 5 (3+2) очков.

В этом матче он провел на льду 9 минут 27 секунд (полезность «+2»), реализовал оба своих броска в створ и сделал 1 блок-шот.

Alexander Volkov with goals in back to back games! Tampa down 2!#GoBolts pic.twitter.com/ewItK8e5t3