Волков – 3-я звезда матча с «Флоридой»: первый дубль в НХЛ и «+2» за 09:27

Теги Тампа-Бэй Флорида НХЛ Александр Волков Хоккей

Форвард «Тампы» Александр Волков забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:6) и был признан его 3-й звездой.

Это первый дубль 23-летнего россиянина в лиге. В 9 матчах сезона в его активе стало 5 (3+2) очков. 

В этом матче он провел на льду 9 минут 27 секунд (полезность «+2»), реализовал оба своих броска в створ и сделал 1 блок-шот. 

 

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