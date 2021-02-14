Каменский о Шведских играх: «Красная машина» в очередной раз показала хорошую игру»

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России на Шведских играх.

Вчера, 14 февраля, национальная команда под руководством Игоря Ларионова одержала победу над Чехией (7:4).

Россия заняла первое место на Шведских играх и досрочно выиграла .

– «Красная машина» в очередной раз показала хорошую игру. Сборной, созданной с листа, тяжело сразу демонстрировать запоминающийся хоккей. Но отдельные связки, звенья и пары защитников играли здорово.

– Значит, шероховатости все-таки были?

– По горячим следам могу сказать, что нужно поработать над действиями в большинстве. Маловато мы забиваем, имея численное преимущество. Хотя понятно, что просто не было времени, чтобы наиграть комбинации.

– Как бы вы прокомментировали принцип формирования сборной на Шведские игры: к восьми игрокам молодежки добавили более опытных хоккеистов?

– Если мы добились победы, то, значит, этот принцип себя полностью оправдал. Мне кажется, сейчас перед тренерским штабом и федерацией просто стоит задача просмотреть как можно больше кандидатов в первую сборную, чтобы найти оптимальные сочетания для чемпионата мира.

– Третий этап Евротура называют одним из самых странных в международном календаре. Лучшие сыграли на Кубке Первого канала, а до чемпионата мира в Латвии еще целых три месяца. Согласны?

– Нет. Каждый этап – важная подготовительная часть к главному старту сезона. Процесс работы тренерского штаба и скаутской службы в плане просмотра новых хоккеистов непрерывен. Уже сейчас надо четко оценить перспективы игроков и знать, кому что следует подтянуть.

Для меня главное, что в Швеции была команда, показавшая характер. Приятно отметить, что исход матча могли решить хоккеисты, выступающие в любом звене – от первого до четвертого. Сборная заслужила высокую оценку, – сказал Каменский.

Чибрикову только 17, а он уже забросил за сборную России. Раньше забивал лишь Овечкин