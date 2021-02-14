Роман Ротенберг: «Любой состав сборной России играет за родину с сумасшедшей самоотдачей»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной России на Евротуре.

Вчера, 14 февраля, национальная команда под руководством Игоря Ларионова одержала победу над Чехией (7:4).

Россия заняла первое место на Шведских играх и досрочно выиграла Евротур.

– выиграла все девять матчей в и досрочно выиграла турнир, насколько важен и значим такой результат для вас?

– Мы не смотрим на эту таблицу, выходим на каждый матч выигрывать. Результат всегда важен, счет на табло. Надо поблагодарить всю команду за такой результат.

Спасибо за поддержку всем болельщикам. Ребята чувствовали, что вся страна поддерживает сборную России по хоккею. Задача была одна – только играть на победу. О другом никто даже и не думал.

Мы очень хорошо играли в меньшинстве, не пропустили ни одной шайбы за девять игр. Это очень важный компонент. Перед чемпионатом мира мы оттачиваем нашу систему игры в меньшинстве и в целом. Надо отметить работу игроков и сумасшедшую самоотдачу игроков и тренерского штаба.

– Сборная России выиграла все три этапа Евротура, играя практически разными составами, это говорит о хорошем резерве в российском хоккее?

– Да, я согласен. Но тут важнее то, что все ребята, которые приезжают в сборную, играют на максимуме. Они отдают все силы ради страны, ради сборной. Любой состав играет за родину с сумасшедшей самоотдачей.

Невозможно не отметить . Вся бригада вратарей показывает очень высокий уровень – это хорошо для нас в преддверии чемпионата мира, – сказал Ротенберг.

Классные черты сборной в этом сезоне: вера в игроков и очень активные защитники. Это помогло сломать бодрых чехов