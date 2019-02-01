Панарин набрал 427 очков в 400 матчах в НХЛ. Это 6-й результат в истории среди игроков, не выбранных на драфте

Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Питтсбургом» (3:1), который стал для него 400-м в регулярных чемпионатах НХЛ.
На счету россиянина стало 427 (153+274) очков за карьеру.
Это 6-й результат в истории лиги на этом отрезке среди игроков, по разным причинам не выбиравшихся на драфте.
Больше за 400 матчей из них набрали только Адам Оутс (433), Джо Маллен (453), Бобби Орр (508), Петер Штястны (607) и Уэйн Гретцки (935).
Панарин опередил Дино Сиссарелли (423), Тима Керра (411), Фила Эспозито (403) и Джона Каллена (400).
При этом у него лучший результат среди игроков, дебютировавших после 1990 года.
Панарин – 2-я звезда матча с «Питтсбургом»: 5-й гол в сезоне, 2 ассиста. У него 12 очков в 9 играх