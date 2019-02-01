Панарин набрал 427 очков в 400 матчах в НХЛ. Это 6-й результат в истории среди игроков, не выбранных на драфте

набрал 3 (1+2) очка в матче с «Питтсбургом» (3:1), который стал для него 400-м в регулярных чемпионатах .

На счету россиянина стало 427 (153+274) очков за карьеру.

Это 6-й результат в истории лиги на этом отрезке среди игроков, по разным причинам не выбиравшихся на драфте.

Больше за 400 матчей из них набрали только (433), Джо Маллен (453), (508), Петер Штястны (607) и (935).

Панарин опередил Дино Сиссарелли (423), Тима Керра (411), Фила Эспозито (403) и Джона Каллена (400).

При этом у него лучший результат среди игроков, дебютировавших после 1990 года.

Панарин – 2-я звезда матча с «Питтсбургом»: 5-й гол в сезоне, 2 ассиста. У него 12 очков в 9 играх