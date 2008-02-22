Панарин набрал 400-е очко в НХЛ в 381-й игре. Только пятеро среди незадрафтованных игроков сделали это быстрее

Теги Рейнджерс Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Бобби Орр Адам Оутс Джо Маллен Артемий Панарин Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу и забросил шайбу в матче с «Каролиной» (5:2).

Результативный пас стал 400-м очком россиянина в чемпионатах НХЛ. Для этого ему понадобилась 381 игра.

Среди незадрафтованных игроков быстрее Панарина этот рубеж в истории лиги покорили лишь пятеро.

Уэйн Гретцки набрал 400-е очко в 197-м матче, Петер Штястны – в 247-м, Бобби Орр – в 333-м, Джо Маллен – в 359-м, а Адам Оутс – в 378-м.

Всего в 381 игре в НХЛ на счету Панарина 401 (147+254) очко.

В 59 матчах текущего сезона он набрал 81 (31+50) балл.

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