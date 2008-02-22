Панарин набрал 400-е очко в НХЛ в 381-й игре. Только пятеро среди незадрафтованных игроков сделали это быстрее

Форвард «Рейнджерс» сделал голевую передачу и забросил шайбу в матче с «Каролиной» (5:2).

Результативный пас стал 400-м очком россиянина в чемпионатах . Для этого ему понадобилась 381 игра.

Среди незадрафтованных игроков быстрее Панарина этот рубеж в истории лиги покорили лишь пятеро.

набрал 400-е очко в 197-м матче, Петер Штястны – в 247-м, – в 333-м, Джо Маллен – в 359-м, а Адам Оутс – в 378-м.

Всего в 381 игре в НХЛ на счету Панарина 401 (147+254) очко.

В 59 матчах текущего сезона он набрал 81 (31+50) балл.