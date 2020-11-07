«Матч ТВ» покажет игры НХЛ сезона-2020/21 вместе с «Яндексом» и Wink

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«Матч ТВ» договорился с «Яндексом» о трансляциях сезона НХЛ-2020/21.

С 14 января матчи лиги можно будет смотреть на «Матч ТВ», «Яндексе» и видеосервисе Wink.

«Много прекрасных российских хоккеистов играет в НХЛ. Благодаря партнерству с «Яндексом» часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире «Матч ТВ».

А это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала», – сказал заместитель генерального директора телеканала Александр Вайнштейн.

Напомним, в сентябре 2019 года «Яндекс» купил права на показ НХЛ в России на 3 года. 

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