Шипачев – лучший игрок КХЛ, Хартикайнен – 2-й, Жафяров – 6-й, Дацюк – 17-й («СЭ»)

«Спорт-Экспресс» представил рейтинг лучших хоккеистов КХЛ.
В список попали 50 игроков. Первое место в нем занял нападающий «Динамо» Вадим Шипачев.
На второй строчке расположился форвард «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен. Третьим стал нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин.
Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Вадим Шипачев («Динамо»)
2. Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»)
3. Дмитрий Яшкин («Динамо»)
4. Стефан Да Коста («Ак Барс»)
5. Найджел Доус («Ак Барс»)
6. Дамир Жафяров («Торпедо»)
7. Маркус Гранлунд («Салават Юлаев»)
8. Владимир Ткачев (СКА)
9. Константин Окулов (ЦСКА)
10. Антон Слепышев (ЦСКА)
11. Йори Лехтеря («Спартак»)
12. Егор Яковлев («Металлург»)
13. Филип Ларсен («Салават Юлаев»)
14. Сергей Толчинский («Авангард»)
15. Джастин Дэнфорт («Витязь»)
16. Антон Бурдасов (СКА)
17. Павел Дацюк («Автомобилист»)
18. Брайан О’Нил («Йокерит»)
19. Даррен Дитц («Барыс»)
20. Андрей Кузьменко (СКА)