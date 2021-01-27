Шипачев – лучший игрок КХЛ, Хартикайнен – 2-й, Жафяров – 6-й, Дацюк – 17-й («СЭ»)

представил рейтинг лучших хоккеистов .

В список попали 50 игроков. Первое место в нем занял нападающий «Динамо» Вадим Шипачев.

На второй строчке расположился форвард Теему Хартикайнен. Третьим стал нападающий .

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. («Динамо»)

2. («Салават Юлаев»)

3. Дмитрий Яшкин («Динамо»)

4. («Ак Барс»)

5. ( )

6. ( )

7. («Салават Юлаев»)

8. (СКА)

9. (ЦСКА)

10. ( )

11. ( )

12. ( )

13. («Салават Юлаев»)

14. («Авангард»)

15. ( )

16. (СКА)

17. ( )

18. Брайан О’Нил ( )

19. Даррен Дитц ( )

20. Андрей Кузьменко (СКА)