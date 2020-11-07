Рене Фазель: «Белорусы – мои братья. Я не испытываю давления, но оно идет на ИИХФ»

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался по поводу ситуации с чемпионатом мира 2021 года в Беларуси.

– Вы не впали в депрессию от всего, что происходит сейчас? Ведь давление на вас исходит невероятное.

– Для меня все это давление не проблема. Я такой же, как и вы, – белорусы для меня братья. Вы же знаете, и так я отношусь к россиянам, которые тоже очень честны.

Никакого давления я лично не испытываю, но давление исходит на ИИХФ. Идет давление на саму систему. Это давление на независимую спортивную систему. Это очень печальное время, печальный день, когда нас используют. Нас используют против нашей воли.

На мне лежит ответственность, я должен защитить репутацию ИИХФ. Да, давление огромное на ИИХФ.

Решение итоговое буду принимать не я, его примет совет. Им предстоит принять решение, а моя задача сейчас – дать им понять, какова реальная ситуация в Белоруссии. Если бы решение принимал не совет, а только я, то все было бы просто.

– Как думаете, решение будет справедливым?

– Отвечу так: для меня самое ценное – репутация хоккея. Идет финансовое давление, давление со стороны спонсоров, политиков, мощных социальных медиа, которые могут прибить насмерть почти любого.

Мы живем в таком сложном мире. И видим это на примере происходящего в США, где вырисовывается очень грустная ситуация, – сказал Фазель.