НХЛ. «Вашингтон» победил «Баффало», «Чикаго» проиграл «Тампе», гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Питтсбург»

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В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» проиграл «Тампе» (2:5), «Филадельфия» победила «Питтсбург» (5:2), «Баффало» уступил «Вашингтону» (1:2), «Колорадо» разгромил «Сент-Луис» (8:0).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Чикаго 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Дата проведения
16 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Палат (Стэмкос)
2:0 – 24 Киллорн (Чирелли, Джонсон)
3:0 – 28 Колман (Гурде, Гудроу)
3:1 – 34 Дебринкат (Боквист, Строум)
3:2 – 36 Кэйн (Мерфи, Дебринкат)
4:2 – 53 Гурде (Гудроу, Колман)
5:2 – 57 Стэмкос (Пойнт, Палат)
Вратари: Ан. Василевский 35/37 – Делиа 32/37.

 

Филадельфия – Питтсбург 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Дата проведения
16 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Конекны (Жиру, Ворачек)
2:0 – 9 Конекны (ван Римсдайк, Патрик)
3:0 – 11 Проворов (ван Римсдайк, Ворачек)
3:1 – 12 Кросби (Раст, Генцел)
3:2 – 13 Танев (Янковски, Макканн)
4:2 – 52 Конекны (Жиру, Хэйс)
5:2 – 57 Линдблум (Конекны, Лоутон)
Вратари: Харт 31/33 – ДеСмит 12/13, Джерри 3/6.

 

Оттава – Торонто 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Дата проведения
16 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Хайман (В. Нюландер, Таварес)
1:1 – 19 Шабо (Норрис, Батерсон)
1:2 – 29 Керфут (Михеев, Холл)
2:2 – 30 Ткачак (Норрис, Зайцев)
3:2 – 32 Уотсон (Пол, Коберн)
4:2 – 35 Тирни (Ткачак, Зайцев)
5:2 – 46 Степан (Батерсон, Ткачак)
5:3 – 47 Таварес ()
Вратари: Мюррей 20/23 – Андерсен 19/24.

 

Баффало – Вашингтон 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Дата проведения
16 января, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Врана (Уилсон)
1:1 – 40 Ристолайнен (Айкел, Холл)
1:2 – 47 Уилсон ( Бэкстрем)
Вратари: Улльмарк 19/21 – Ванечек 30/31.

 

Колорадо – Сент-Луис 8:0 (0:0, 4:0, 4:0)
Дата проведения
16 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Ландескуг (Грейвс, Маккиннон)
2:0 – 32 Бураковски (Грубауэр)
3:0 – 34 Ландескуг (Рантанен)
4:0 – 37 Рантанен (Кадри, Макар)
5:0 – 41 Кадри (Макар, Маккиннон)
6:0 – 51 Маккиннон (Макар)
7:0 – 52 Донской (Жирар, Тэйвс)
8:0 – 54 Тэйвс (Бураковски, Жирар)
Вратари: Грубауэр 21/21 – Биннингтон 20/24, Хуссо 10/14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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