НХЛ. «Вашингтон» победил «Баффало», «Чикаго» проиграл «Тампе», гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Питтсбург»

В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» проиграл «Тампе» (2:5), «Филадельфия» победила «Питтсбург» (5:2), «Баффало» уступил «Вашингтону» (1:2), «Колорадо» разгромил «Сент-Луис» (8:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 03.00, «Amalie Arena»
- 1:0 – 22 Палат (Стэмкос)
- 2:0 – 24 Киллорн (Чирелли, Джонсон)
- 3:0 – 28 Колман (Гурде, Гудроу)
- 3:1 – 34 Дебринкат (Боквист, Строум)
- 3:2 – 36 Кэйн (Мерфи, Дебринкат)
- 4:2 – 53 Гурде (Гудроу, Колман)
- 5:2 – 57 Стэмкос (Пойнт, Палат)
- Вратари: Ан. Василевский 35/37 – Делиа 32/37.
- Дата проведения
- 16 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- 1:0 – 7 Конекны (Жиру, Ворачек)
- 2:0 – 9 Конекны (ван Римсдайк, Патрик)
- 3:0 – 11 Проворов (ван Римсдайк, Ворачек)
- 3:1 – 12 Кросби (Раст, Генцел)
- 3:2 – 13 Танев (Янковски, Макканн)
- 4:2 – 52 Конекны (Жиру, Хэйс)
- 5:2 – 57 Линдблум (Конекны, Лоутон)
- Дата проведения
- 16 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- 0:1 – 9 Хайман (В. Нюландер, Таварес)
- 1:1 – 19 Шабо (Норрис, Батерсон)
- 1:2 – 29 Керфут (Михеев, Холл)
- 2:2 – 30 Ткачак (Норрис, Зайцев)
- 3:2 – 32 Уотсон (Пол, Коберн)
- 4:2 – 35 Тирни (Ткачак, Зайцев)
- 5:2 – 46 Степан (Батерсон, Ткачак)
- 5:3 – 47 Таварес ()
- Дата проведения
- 16 января, 03.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 16 января, 05.00, «Ball Arena»
- 1:0 – 24 Ландескуг (Грейвс, Маккиннон)
- 2:0 – 32 Бураковски (Грубауэр)
- 3:0 – 34 Ландескуг (Рантанен)
- 4:0 – 37 Рантанен (Кадри, Макар)
- 5:0 – 41 Кадри (Макар, Маккиннон)
- 6:0 – 51 Маккиннон (Макар)
- 7:0 – 52 Донской (Жирар, Тэйвс)
- 8:0 – 54 Тэйвс (Бураковски, Жирар)
- Вратари: Грубауэр 21/21 – Биннингтон 20/24, Хуссо 10/14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.