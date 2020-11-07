«Яндекс» ввел платную подписку на матчи НХЛ. «Матч ТВ» покажет до 56 игр

«Яндекс» подтвердил, что вводит платную подписку на матчи НХЛ.

Компания приобрела права на показ матчей лиги в России в 2019 году. Раньше все игры были доступны для просмотра бесплатно.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» договорился с «Яндексом» о трансляциях сезона НХЛ-2020/21.

«Это комбинированная модель монетизации спорта, которая включает в себя как бесплатные трансляции, так и платный контент для тех, кто хочет иметь возможность смотреть все матчи.

Владельцы подписки «Яндекс.Плюс» и подписчики Wink смогут посмотреть более 900 матчей сезона НХЛ без рекламы, «Матч ТВ» до 56 матчей.

Отдельные игры будут доступны на «Яндексе» и Wink бесплатно», – сообщили в «Яндексе».

Зрители, у которых нет подписки, смогут бесплатно смотреть на Яндексе и в Wink хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи.

«Матч ТВ» покажет игры НХЛ сезона-2020/21 вместе с «Яндексом» и Wink