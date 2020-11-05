Лафреньер, Шестеркин и Капризов – главные претенденты на приз лучшему новичку НХЛ (The Athletic)

The Athletic представил рейтинг претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Первое место в списке занял нападающий Алексис Лафреньер. Он был выбран на драфте НХЛ-2020 под 1-м общим номером.

Вторым стал голкипер ньюйоркцев Игорь Шестеркин. Россиянин дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Он провел 12 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93,2% бросков при коэффициенте надежности 2,52.

Замкнул тройку лидеров форвард «Миннесоты» . «Уайлд» выбрали его в 5-м раунде драфта НХЛ-2015 под общим 135-м номером. В минувшем сезоне он играл в КХЛ за ЦСКА.

Из россиян в список также вошли голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (4-е место), защитник Александр Романов (11-е место) и нападающий «Флориды» Григорий Денисенко (16-е место).

1. Алексис Лафреньер («Рейнджерс»)

2. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

3. Кирилл Капризов («Миннесота»)

4. Илья Сорокин («Айлендерс»)

5. Тим Штюцле («Оттава»)

6. Дилан Козенс («Баффало»)

7. Габриэль Виларди («Лос-Анджелес»)

8. Джек Студника ( )

9. Джош Норрис («Оттава»)

10. Иэн Митчелл ( )

11. Александр Романов («Монреаль»)

12. Тревор Зеграс («Анахайм»)

13. Боуэн Байрэм («Колорадо»)

14. Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес»)

15. Оуэн Типпет («Флорида»)

16. Григорий Денисенко («Флорида»)

17. Марко Росси («Миннесота»)

18. Эван Бушар («Эдмонтон»)

19. Нильс Хегландер («Ванкувер»)

20. Пейтон Кребс («Вегас»)