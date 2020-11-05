Капризов забил гол в двусторонке «Миннесоты». Его команда уступила со счетом 1:2

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в двустороннем матче.
Его гол стал единственным для команды «зеленых», которая в итоге уступила команде «белых» – 1:2. В их составе забили Райан Хартман и Дакота Мермис.
Россиянин завладел шайбой на синей линии и реализовал выход 1 в 0, переиграв вратаря Каапо Кяхкенена.
Также он поучаствовал голевой передачей в шайбе Зака Паризе при тренировке спецбригад.
Oh my pic.twitter.com/Ym4L7muOGR— The Athletic Minnesota (@TheAthleticMIN) January 9, 2021