Капризов забил гол в двусторонке «Миннесоты». Его команда уступила со счетом 1:2

Форвард «Миннесоты» отметился заброшенной шайбой в двустороннем матче.

Его гол стал единственным для команды «зеленых», которая в итоге уступила команде «белых» – 1:2. В их составе забили Райан Хартман и Дакота Мермис.

Россиянин завладел шайбой на синей линии и реализовал выход 1 в 0, переиграв вратаря Каапо Кяхкенена.

Также он поучаствовал голевой передачей в шайбе Зака Паризе при тренировке спецбригад.