Капризов забил гол в двусторонке «Миннесоты». Его команда уступила со счетом 1:2

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Каапо Кяхкенен Хоккей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в двустороннем матче. 

Его гол стал единственным для команды «зеленых», которая в итоге уступила команде «белых» – 1:2. В их составе забили Райан Хартман и Дакота Мермис. 

Россиянин завладел шайбой на синей линии и реализовал выход 1 в 0, переиграв вратаря Каапо Кяхкенена. 

Также он поучаствовал голевой передачей в шайбе Зака Паризе при тренировке спецбригад.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья