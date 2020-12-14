Жена Малкина: «Евгений с Овечкиным и Кросби – не закадычные друзья, но конфликтов не помню»

, жена нападающего , рассказала о взаимоотношениях форварда с партнерами по клубу и сборной.

– Говоря о Малкине, многие мои коллеги подчеркивают, что он очень прост в общении. В спорте таким людям бывает тяжело, потому что болельщики зачастую воспринимают открытость как приглашение к контакту. Как часто приходится ставить людей на место?

– Жестких ситуаций не случалось ни разу. Более того, когда Евгений вынужден кому-то отказывать, я вижу, что он до сих пор испытывает при этом некий дискомфорт, потому что искренне ценит болельщиков. Но бывают разные ситуации. Например, когда матч заканчивается, для игроков есть свой выезд через задний ход стадиона. Многие фанаты, которые много лет болеют за команду, стоят именно там. Но как раз там Евгений останавливается крайне редко. Исключение может сделать только в тех случаях, если стоят дети. Иначе говоря, он за последние годы научился говорить в каких-то ситуациях «нет». Допустим, когда находится где-то с ребенком.

– Есть поговорка про двух медведей, которые никогда не уживутся в одной берлоге. У Малкина и в клубе, и в сборной имеет место именно такая ситуация. Я имею в виду в «Питтсбурге» и Александра Овечкина в сборной.

– Я никогда не слышала от мужа, что его интересы где-то в чем-то ущемили. Да и потом, это же не вопрос, кто лучше играет в хоккей – Кросби, Овечкин или Женя Малкин. У каждого свои преимущества. Кто-то забрасывает больше шайб, кто-то отдает больше пасов, кто-то более техничен, кто-то банально более здоров. У мужа с Сидом всегда были хорошие приятельские отношения, как и с Сашей Овечкиным.

Закадычными друзьями их не назвать, но никаких, даже мелких конфликтов я не припомню. Более того, мне иногда кажется, что всем троим очень повезло в этом плане. Здоровая спортивная конкуренция на таком уровне помогает не расслабиться, поддерживать свой уровень, стремиться к большему. То, что рядом находятся такие топ-игроки, как Сид и Саша, лично я расцениваю как дополнительный ключ ко всем успехам Евгения, – сказала Кастерова.