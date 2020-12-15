Аскаров, Мухамадуллин и Чайка вошли в список главных разочарований МЧМ по версии скаутов НХЛ

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Журналист The Athletic Кори Пронман провел опрос среди скаутов НХЛ касательно игроков национальных команд, выступавших на МЧМ-2021.

Отмечается, что опрос, в котором приняли участие около 15 скаутов, прошел перед матчем между США и Канадой (2:0) за золотую медаль.

В список игроков, которые стали самым большим разочарованием по мнению опрошенных, вошли три игрока сборной России: защитники Шакир Мухамадуллин и Даниил Чайка, а также голкипер Ярослав Аскаров, получивший несколько голосов.

Несколько скаутов также проголосовали за форварда сборной Австрии Марко Росси и нападающего сборной Канады Куинтона Байфилда.

Кроме того, в список вошли форварды Симон Хольмстрем, Александер Хольц и защитник Филип Броберг (все – Швеция), нападающий сборной Финляндии Роби Ярвентие, форварды Джек Куинн (Канада) и Кол Кауфилд (США).

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