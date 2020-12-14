Россия на МЧМ при Ларионове: 4 победы, 3 поражения, команда забила всего 3 гола в играх на вылет

уступила сборной Финляндии (1:4) в матче за третье место на .

Национальная команда провела первый турнир под руководством , оставшись без медалей впервые с 2018 года.

На турнире сборная России одержала четыре победы и потерпела три поражения.

Россияне обыграли США (5:3), Австрию (7:1), Швецию (4:3 ОТ) и Германию (2:1), но проиграли Чехии (0:2), Канаде (0:5) и Финляндии (1:4).

В играх на вылет российская команда забросила всего три шайбы.

Россия проиграла бронзу МЧМ-2021 – 1:4. Все голы матча с Финляндией – здесь