Первый канал не покажет матч Россия – Финляндия в прямом эфире для восточной части страны

Сборная России сыграет с командой Финляндии в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира в ночь на 6 января.

канал покажет матч в прямом эфире лишь на европейскую часть России. На сайте Первого в телепрограмме для Томской, Омской, Новосибирской и иных областей, относящихся к восточной части страны, трансляция не указана.

Аналогичная ситуация уже возникала при показе матча между Россией и Швецией 31 декабря.

Помимо Первого канала, игра будет доступна для просмотра на и сайте ФХР. Также предварительный онлайн с трансляцией будет на Sports.ru.

Начало матча – в 01:30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Финляндия – Россия за бронзу МЧМ начнется в 01:30