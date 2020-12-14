Роднина о критике молодежки после 0:5: «Амбиции людей, ничего не добившихся в жизни, уходят в гневные комментарии»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о критике в адрес сборной России после поражения от Канады (0:5) в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

«Поражение от канадцев – это неприятно. Нужно сделать выводы, но не стоит драматизировать – это хоть и чемпионат мира, но все же молодежный. Все хоккейные турниры, кроме чемпионата мира среди взрослых и Олимпийских игр, – это финансовые соревнования.

Обидно, конечно, что проиграли. Обидно и самим ребятам, я уж молчу про тренера. Игорь Ларионов – известнейший спортсмен, чемпион, прошел много испытаний, да и побед полно. Больше, чем они сами, не переживает никто. У них все это происходит в душе и голове.

Не стоит забывать, 2020-й – особый год. В прошлом году прошло не так много матчей, отобрать команду было сложно. Подготовка была сорвана, поэтому готовились с перерывами. У нас все центры, где готовится сборная, были закрыты. Я, например, знаю, что Канада и США свои центры закрывать не стали.

Что касается гневных комментариев от болельщиков в интернете, если они такие радикальные, то ими надо заниматься и образовывать.

Мне повезло, что я каталась в другое время. Мы получали очень много писем. Они приходили мешками! Не могу сказать, что нас лишь хвалили, но это хотя бы было искренне. Уж точно не было такой агрессии, которую мы наблюдаем сегодня.

Все амбиции людей, которые ничего не добились в своей жизни, уходят в гневные комментарии. Люди даже не знают, что это такое. Неприлично себя так вести. Не удивлена такому поведению. Даже к этому мы, к сожалению, начинаем привыкать», – сказала Роднина.

Эти 0:5 – страшный удар по идеям Ларионова. Канадцы разбили сборную России на всех уровнях

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