Абрамов о 0:5 с Канадой: «Вы же видели, что мы давили. Не реализовали моменты просто»

Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Михаил Абрамов Хоккей

Нападающий молодежной сборной России Михаил Абрамов поделился эмоциями после поражения от команды Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

«Не могу сказать, что мы вышли просто поиграть хоккей. Мы провалили первый период.

Пытались войти в игру, но было уже поздно. Ничего не хочу сказать плохого про нашу игру. Просто не реализовали моменты.

Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять в матче. Вы же видели, что мы давили, создавали моменты», – сказал Абрамов.

Эти 0:5 – страшный удар по идеям Ларионова. Канадцы разбили сборную России на всех уровнях

Мы ставили оценки игрокам после каждого матча. Сегодня все было настолько плохо, что в них нет смысла

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья