Абрамов о 0:5 с Канадой: «Вы же видели, что мы давили. Не реализовали моменты просто»

Нападающий молодежной сборной России Михаил Абрамов поделился эмоциями после поражения от команды Канады (0:5) в полуфинале МЧМ-2021.

«Не могу сказать, что мы вышли просто поиграть хоккей. Мы провалили первый период.

Пытались войти в игру, но было уже поздно. Ничего не хочу сказать плохого про нашу игру. Просто не реализовали моменты.

Незасчитанная шайба, наверное, могла что-то поменять в матче. Вы же видели, что мы давили, создавали моменты», – сказал Абрамов.

Эти 0:5 – страшный удар по идеям Ларионова. Канадцы разбили сборную России на всех уровнях

Мы ставили оценки игрокам после каждого матча. Сегодня все было настолько плохо, что в них нет смысла