Экс-защитник «Ак Барса» Денисов подписал письмо против насилия и за новые выборы в Беларуси

Бывший защитник «Ак Барса», минского «Динамо» и сборной Беларуси Владимир Денисов подписал письмо против насилия и за новые выборы, сообщает белорусская Tribuna.com.

Открытое письмо представителей спорта Беларуси подписали уже 1 950 человек.

Подписанты требуют, в частности, признать прошедшие 9 августа выборы президента Беларуси недействительными и провести повторные выборы, освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности, реабилитировать всех политических заключенных.

Денисов ранее также играл за «Торпедо» и «Трактор». Всего он провел 396 матчей в КХЛ и набрал 62 (22+40) очка.

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