Владислав Третьяк: «Сборной России надо подавить немцев атакой и мощью, чтобы у них не было иллюзий»

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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от игры молодежной сборной России против Германии в четвертьфинале МЧМ-2021.

Матч состоится 2 января.
 
«Все думают, что это будет легкой прогулкой, но у немцев дисциплинированная команда, и она с каждой игрой показывает все лучший и лучший результат. Поэтому нашим ребятам надо выходить и решать все вопросы в первом же периоде, надо подавить соперника своей атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий.

Наша команда выше уровнем, но это не значит, что будет легко. Нельзя расслабляться, каждый матч – это как финал, который надо играть на победу.
 
Дисциплина – залог успеха, российским хоккеистам нужно быть дисциплинированными и внимательными. Кто сможет сдерживать свои эмоции, не удаляться на ровном месте, тот и победит», – сказал Третьяк.

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