Россия сыграет с Германией в 1/4 финала МЧМ и другие пары

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После завершения группового этапа МЧМ-2021 в Эдмонтоне стал известен состав четвертьфинальных пар турнира

Молодежная сборная России, занявшая 2-е место в группе В, сыграет с командой Германии. 

МЧМ-2021

1/4 финала

Россия – Германия

Финляндия – Швеция

Канада – Чехия

США – Словакия

 

Матчи пройдут 2 января. Состав полуфинальных пар будет определяться согласно результатам на групповом этапе: итоговое место, набранные очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб.

Рейтинг: 1. Канада; 2. США; 3. Финляндия; 4. Россия; 5. Швеция; 6. Германия; 7. Чехия;  8. Словакия.

В полуфинале команда с наибольшим рейтингом из оставшихся сыграет против команды с наименьшим, а другую пару составят два других победителя четвертьфиналов. 

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