Шевченко о дебюте Ковальчука: «Самые худшие опасения подтверждаются. Ему можно все, чего нельзя другим, даже иностранцам»

Журналист Алексей Шевченко высказал мнение о первом матче за «Авангард» – игре против «Куньлуня» (3:4 Б).

«Илья Ковальчук провел первый матч за «Авангард». Понятно, что у него был слишком большой перерыв, так что не требовалось идеала. Напрягло другое. По первой игре подтверждаются самые худшие опасения насчет роли Ковальчука в команде. Ему теперь можно все, чего нельзя другим, даже иностранцам.

К Ковальчуку будут предъявлять совершенно другие требования, а остальные хоккеисты будут все это прекрасно видеть и делать выводы. Как можно давать человеку больше 20 минут игрового времени после такого перерыва? Да он этого не заслужил, у него была только одна тренировка!

требует от всех, даже от и Сергея Толчинского, бежать в оборону при первой возможности, а Ковальчук возвращался к себе в зону на прямых ногах, что, кстати, в конечном счете и стоило ему работы в Северной Америке. Так можно обороняться лишь в любительских лигах.

Да, Ковальчук забил, но и забил. И соперником был «Куньлунь». Команда, собранная даже не к началу сезона, а к третьему месяцу турнира. Но даже во встрече с таким слабым соперником Илья умудрился допустить столько потерь, что поехал бы в Новокузнецк, будь у него другая фамилия. Главный тренер не сделал ничего, чтобы показать свое недовольство. А Александр Хохлачев сел в запас за меньшую провинность.

Есть и еще один момент. Ковальчук не вышел к журналистам после первого матча. В «Авангарде» так не делается, и любому другому пресс-служба бы просто не позволила уклониться. Для Ковальчука все это несерьезно, он делает одолжение Александру Крылову.

Будущего с таким хоккеистом нет. Кстати, «Авангард» потерпел унизительное поражение от аутсайдера в серии буллитов. И Илья свою попытку не использовал», – написал Шевченко.

У Ковальчука – гол в первом же матче за «Авангард». Еще он удалился в овертайме и не забил решающий буллит