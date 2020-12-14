Игорь Ларионов: «К судьям претензий нет, но Россия десятилетиями получает необоснованные удаления в важнейших матчах»

Главный тренер молодежной поделился мыслями после победы над командой Швеции (4:3 ОТ) в матче МЧМ-2021.

– Претензий к арбитрам у нашей команды нет. Ошибаются все – и судьи, и игроки. Скорее, эти наши удаления были вызваны эмоциональным настроем ребят. Важный матч, вот их где-то и захлестнуло.

Хотя мы как раз предупреждали, что главные ингредиенты успеха – терпение и дисциплина. Играть против сильной команды столько времени в меньшинстве – архисложно. Если хочешь доминировать, нельзя удаляться. Мы десятилетиями получаем необоснованные удаления в важнейших матчах.

Постараемся это устранить, нормально поговорив с ребятами. Нельзя помогать соперникам забивать. Особенно если фолишь вдали от своих ворот, мстя сопернику за какие-то личные обиды.

– Заметно, что наши лидеры и заряжены на игру гораздо лучше, чем в первых матчах. Был ли с ними какой-то отдельный разговор?

– Была беседа, и не только с ними. Я со многими ребятами общался в узком кругу, по очереди с ними говорил и пытался помочь с тем, чтобы как-то их раскрепостить.

Хотел, чтоб они поняли, насколько важна их роль в этой команде. Я рад, что еще в матче с Австрией Подколзин и Амиров открыли свой личный счет голам на турнире. Это дало им уверенность, которая для форвардов очень важна.

В нашей команде все ребята могут важные голы забить. Сегодня это получилось. Вся команда сыграла ровный мужской матч, где победа требовала терпения и мужества.

– Уже ясно, что нашим соперником по четвертьфиналу станут словаки либо немцы. Вам бы кого больше хотелось?

– В четвертьфинале ты выходишь на команду, которой терять нечего. Один матч решает для тебя все.

Любая ошибка становится ключевой, и предсказать ее невозможно. Поэтому как только узнаем, с кем конкретно играем, будем готовиться во всеоружии, – сказал Ларионов.

Россия максимально готова к матчам с топами. Подколзин доказал, что лидер команды, Кирсанов зажег на синей линии (но не только в обороне)