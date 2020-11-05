У Кучерова травма. «Тампа» может поместить его в длительный список травмированных, избежав проблем с потолком зарплат

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму.
Сообщается, что россиянин испытывает боли в бедре. Из-за повреждения форвард может пропустить определенный период времени. Новый сезон НХЛ начнется 13 января.
Также «Тампа» может использовать травму Кучерова в решении вопроса с потолком зарплат. Зарплата нападающего составляет 9,5 миллиона долларов в год.
Поместив игрока в долгосрочный список травмированных, клуб освободит место в платежной ведомости. В составе «Лайтнинг» без контрактов до сих пор находятся защитник Эрик Чернак и нападающий Энтони Чирелли.