У Кучерова травма. «Тампа» может поместить его в длительный список травмированных, избежав проблем с потолком зарплат

Теги травмы Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Эрик Чернак Энтони Чирелли Хоккей

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму.

Сообщается, что россиянин испытывает боли в бедре. Из-за повреждения форвард может пропустить определенный период времени. Новый сезон НХЛ начнется 13 января.

Также «Тампа» может использовать травму Кучерова в решении вопроса с потолком зарплат. Зарплата нападающего составляет 9,5 миллиона долларов в год.

Поместив игрока в долгосрочный список травмированных, клуб освободит место в платежной ведомости. В составе «Лайтнинг» без контрактов до сих пор находятся защитник Эрик Чернак и нападающий Энтони Чирелли.

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