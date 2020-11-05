Азеведо, вероятно, уйдет из «Ак Барса» без денежной компенсации

Нападающий в ближайшее время покинет «Ак Барс».

В начале декабря казанский клуб отпустил игрока в Канаду на две недели по семейным обстоятельствам.

Сейчас стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Как отмечает «Спорт-Экспресс», скорее всего, Азеведо покинет клуб без выплаты денежной компенсации.

Контракт хоккеиста с «Ак Барсом» действует до конца сезона. В текущем чемпионате форвард провел 30 матчей и набрал 23 (6+17) очка.

Азеведо играет в с 2014 года. В сезоне-2017/18 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина.