Экс-форвард «Магнитки» Песонен станет седьмым легионером в «Ак Барсе» («Хоккей без зрителей»)

Нападающий Харри Песонен продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Срок соглашения с игроком будет рассчитан до конца нынешнего сезона.
Песонен начинал сезон-2020/21 в составе магнитогорского «Металлурга». Он провел 33 матча и набрал 14 (6+8) очков.
Ранее клуб расторг контракт с хоккеистом.
В 2019 году Песонен стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии, набрав 7 (4+3) очков в 10 матчах турнира.
Песонен станет седьмым легионером в казанском клубе. За «Ак Барс» уже выступают Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд, Тревор Мерфи, Стефан Да Коста, Патрис Кормье и Джастин Азеведо, недавно улетевший в Канаду из-за семейных обстоятельств.