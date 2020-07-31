Экс-форвард «Магнитки» Песонен станет седьмым легионером в «Ак Барсе» («Хоккей без зрителей»)

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Нападающий Харри Песонен продолжит карьеру в «Ак Барсе», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Срок соглашения с игроком будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

Песонен начинал сезон-2020/21 в составе магнитогорского «Металлурга». Он провел 33 матча и набрал 14 (6+8) очков.

Ранее клуб расторг контракт с хоккеистом.

В 2019 году Песонен стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии, набрав 7 (4+3) очков в 10 матчах турнира. 

Песонен станет седьмым легионером в казанском клубе. За «Ак Барс» уже выступают Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд, Тревор Мерфи, Стефан Да Коста, Патрис Кормье и Джастин Азеведо, недавно улетевший в Канаду из-за семейных обстоятельств.

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